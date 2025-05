Cinque nuove date per il Live in Europe 2025 di Marco Mengoni

Marco Mengoni annuncia cinque nuove date per il suo tour "Live in Europe 2025", ampliando il già ricco programma di concerti in Italia. Tra le nuove aggiunte spiccano le performance del 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e del 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, offrendo ai fan l'opportunità di vivere un'esperienza musicale straordinaria.

Milano, 26 mag. (askanews) – Il tour Live in Europe 2025 di Marco Mengoni si arricchisce di ulteriori cinque date nei palazzetti italiani. Ai concerti già annunciati si aggiunge un nuovo appuntamento il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e un live il 24 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, raddoppiano inoltre le date di Pesaro (21 ottobre- Vitrifrigo Arena), Firenze (29 ottobre – Mandela Forum) e Roma (9 Novembre – Palazzo dello sport). I nuovi concerti vanno ad affiancarsi alle tappe italiane già previste, che daranno ufficialmente il via al tour europeo del cantante, prodotto e organizzato da Live Nation... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

