Cinque arresti per i lavori stradali a Roma | in manette Mister Asfalto

Un'inchiesta sugli appalti per la manutenzione stradale a Roma ha portato a cinque arresti, tra cui Mirko Pellegrini, soprannominato "mister Asfalto". Gli imprenditori coinvolti sono accusati di corruzione, turbativa d'asta e frode, in un caso che riafferma le preoccupazioni sulle irregolaritĂ legate ai lavori pubblici nella capitale, giĂ evidenziate dalle polemiche sulle "mazzette del Giubileo".

L’inchiesta sugli appalti per i lavori della manutenzione stradale a Roma – questo giornale nel novembre scorso titolava sulle “mazzette del Giubileo” – ha portato all’arresto di Mirko Pellegrini, noto come “mister Asfalto”, e di altri imprenditori, accusati di corruzione, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e riciclaggio. Il sistema illecito prevedeva la costituzione di . Cinque arresti per i lavori stradali a Roma: in manette Mister Asfalto L'IdentitĂ ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cinque arresti per i lavori stradali a Roma: in manette Mister Asfalto

