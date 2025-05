Cinicamente Giorgia

In questo articolo, analizziamo la recente decisione dell'Italia di votare contro la proposta di bloccare l'accordo di partenariato con Israele, un gesto che ha suscitato indignazione e rabbia. Mentre l'Unione Europea ha approvato la misura, le implicazioni della scelta italiana sollevano interrogativi critici sulla sua postura internazionale e sulla coerenza delle sue politiche estere.

Che rabbia! A Bruxelles l'Italia con pochi altri ha votato contro la proposta di bloccare l'accordo di partenariato con Israele. Una vergogna! Elisabetta Masini via email Gentile lettrice, per fortuna la proposta è passata e speriamo – ma ci credo poco – che l'Ue faccia seguire alle parole qualche fatto. In tutto il mondo, dopo 19 mesi di eccidi indisturbati, si alza finalmente la marea dell'indignazione. La pressione dell'opinione pubblica ha piegato diversi capi di governo, tranne i più cinici come per esempio la Meloni. Ha detto Conte alla Camera "Noi proviamo vergogna. Non ci rappresenta chi di fronte a un genocidio non si alza per condannare i crimini di Israele...