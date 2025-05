Cinema Magna Graecia Film Festival torna a Soverato per edizione 22

Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato per la sua 22esima edizione, rinnovando l’impegno nella promozione delle opere prime e degli autori emergenti. Detta manifestazione, che ha preso vita in questa stessa località, continua a rappresentare un'importante piattaforma per il cinema, celebrando talenti e innovazione nel panorama cinematografico italiano.

Roma, 26 mag. (askanews) – Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove per la prima volta ha preso forma il sogno di creare un evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti. L'edizione numero 22 della kermesse, ideata dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, si svolgerà dal 26 luglio al 2 agosto. Come ogni anno, a illuminare la manifestazione sarà un'ambassador scelta tra i volti emergenti dello star system. La scelta per il 2025 è Denise Capezza, reduce dal successo nei panni di Moana in "Diva futura" presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia e in "Crimes of Future" di David Cronenberg...

