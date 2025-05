Cina | premier esorta Paese Malesia a espandere cooperazione in commercio investimenti

Il premier cinese Li Qiang ha invitato la Malesia a intensificare la cooperazione in ambito commerciale e degli investimenti. In particolare, ha sottolineato l'importanza di concentrarsi su settori strategici come l'economia digitale, l'economia sostenibile e l'intelligenza artificiale, evidenziando le opportunità di crescita reciproca e innovazione tra i due paesi.

La Cina e la Malesia dovrebbero continuare a espandere la cooperazione commerciale e in materia di investimenti, concentrandosi su settori all'avanguardia, tra cui l'economia digitale, l'economia sostenibile e l'intelligenza artificiale, ha dichiarato oggi il primo ministro cinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni durante l'incontro con il primo ministro malese Anwar Ibrahim.

