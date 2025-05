Cina | Ningbo giornalisti PECO esplorano citta’ di fiera internazionale su beni di consumo

Durante la quarta edizione della China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair, un gruppo di giornalisti provenienti dall'Europa centrale e orientale ha visitato Ningbo, scoprendo le dinamiche locali e le opportunità di cooperazione. L'evento ha offerto un'importante piattaforma per il dialogo e la promozione di beni di consumo, evidenziando il crescente legame tra la Cina e i paesi dell'Europa centro-orientale.

Cina: Zhejiang, China-CEEC Expo & Int’l Consumer Goods Fair a Ningbo - Durante la quarta edizione della China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair a Ningbo, Zhejiang, un commerciante polacco presenta il suo formaggio ai visitatori. continua a leggere

