Cina | migliora servizi pubblici per sostenere occupazione

La Cina ha lanciato una nuova iniziativa per migliorare i servizi pubblici, mirata a garantire maggiore accessibilità, equità e professionalità, con l'obiettivo di sostenere l'occupazione. Questa linea guida, redatta da cinque Enti statali, tra cui il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale, presenta 20 misure concrete per promuovere opportunità lavorative e rafforzare il mercato del lavoro nazionale.

Oggi la Cina ha introdotto una linea guida finalizzata a fornire servizi pubblici piu' "accessibili, equi e professionali" per sostenere l'occupazione. La linea guida, pubblicata da cinque organi statali tra cui il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale, delinea 20 misure per promuovere l'equita', l'inclusivita' e l'uso delle tecnologie digitali. In particolare, ogni suddivisione a livello provinciale dovrebbe migliorare la standardizzazione dei servizi sviluppando un catalogo unificato di servizi pubblici, si legge nel documento, che aggiunge che i servizi tra le diverse suddivisioni dovrebbero essere ulteriormente coordinati...

Cina: migliora servizi pubblici per sostenere occupazione

