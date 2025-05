Cina | LEGOLAND Shanghai Resort al via operazioni di prova per apertura a luglio

Il LEGOLAND Shanghai Resort, il più grande del mondo, si prepara per la sua apertura ufficiale a luglio. A partire da sabato, inizieranno le operazioni di prova, coinvolgendo ospiti selezionati che avranno l'opportunità di esplorare il parco e contribuire alla fase finale di messa a punto. Queste esercitazioni sono un passo cruciale verso il lancio di un'esperienza indimenticabile per visitatori di tutte le età.

Legoland Shanghai Resort to open in July - An aerial image shows the construction of Legoland Shanghai. Located in Shanghai's Jinshan district, the 318,000-square-meter resort will become the biggest Legoland at opening in the world. Lo riporta chinadaily.com.cn