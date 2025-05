Cina il retroscena | Pronta a lanciare un attacco improvviso contro Taiwan

Negli ultimi giorni, si intensificano le preoccupazioni riguardo a un possibile attacco improvviso della Cina contro Taiwan. Secondo il Financial Times, funzionari e analisti militari statunitensi e taiwanesi segnalano che Pechino sta preparando un piano strategico, evidenziando una capacitĂ militare ormai consolidata. Questo scenario solleva interrogativi fondamentali sulla stabilitĂ della regione e sulle conseguenze internazionali di un eventuale conflitto.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, funzionari e analisti militari statunitensi e taiwanesi ritengono che la Cina stia mettendo a punto un piano per un attacco improvviso contro Taiwan. Le fonti, tutte citate in forma riservata, parlano di una capacitĂ ormai pienamente operativa da parte di Pechino, che potrebbe lanciare un’operazione militare lampo contro l’isola che considera parte del proprio territorio. Leggi anche: Usa e Cina sospendono per 90 giorni parte dei dazi Alla base di questo scenario ci sarebbe il significativo rafforzamento delle forze armate cinesi, in particolare della capacitĂ dell’ Esercito popolare di liberazione (Pla) di mobilitarsi rapidamente... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it