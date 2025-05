Cina | da sabato operazioni di prova al LEGOLAND Shanghai Resort

Sabato, il LEGOLAND Shanghai Resort, il più grande del mondo, avvierà le operazioni di prova e le esercitazioni, segnando una tappa cruciale verso l’apertura ufficiale. Questa foto, scattata oggi, 26 maggio 2025, offre uno sguardo al resort situato nella Cina orientale, promettendo un'esperienza unica per famiglie e appassionati di mattoncini LEGO.

Questa foto, scattata oggi 26 maggio 2025, mostra una veduta del LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale. Il resort, il piu' grande LEGOLAND del mondo, oggi ha annunciato che, a partire da sabato, iniziera' le esercitazioni e le operazioni di prova come parte della fase finale di pre-apertura. Questa foto, scattata oggi 26 maggio 2025, mostra dei modelli del LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale. Il resort, il piu' grande LEGOLAND del mondo, oggi ha annunciato che, a partire da sabato, iniziera' le esercitazioni e le operazioni di prova come parte della fase finale di pre-apertura...

