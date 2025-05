Cina | 20 anni di architettura testimoniano Paese in evoluzione

Negli ultimi 20 anni, l'architetto giapponese Shuhei Aoyama ha osservato da vicino la metamorfoasi della Cina, creando opere che intrecciano modernità e tradizione. Attraverso grattacieli futuristici e il recupero degli storici hutong, Aoyama dimostra come l'architettura possa raccontare una storia di evoluzione culturale. Questo articolo esplora il suo contributo a una narrazione architettonica che riflette i cambiamenti di un paese in continuo sviluppo.

