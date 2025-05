Ciclista investito tra Lazzate e Misinto ricoverato in codice rosso

Un grave incidente ha coinvolto un ciclista di 47 anni, investito da un’auto questa sera a Lazzate, vicino al confine con Misinto. L'impatto è avvenuto poco dopo le 18:40 sulla SP 152, che collega Misinto a Birago di Lentate sul Seveso. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso, segnalando la serietà delle sue condizioni.

Un ciclista di 47 anni è stato investito da un’auto questa sera a Lazzate in via Delle Brughiere, vicino al confine con Misinto. L’impatto del ciclista con l’auto è avvenuto poco dopo le 18,40 sulla Sp 152, la provinciale che da Misinto porta a Birago di Lentate sul Seveso. Incidente sulla provinciale tra Lazzate e ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Tragico incidente a Lazzate, investito un ciclista: 47enne in gravi condizioni - Gravissimo incidente stradale stasera a Lazzate. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.45 di questa sera, lunedì 26 maggio, a Lazzate. In via delle Brughiere, per cause ancora in fase di accertamento ... 🔗monzatoday.it scrive