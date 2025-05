Ciclismo torna l' atteso Trofeo Città di San Giovanni Valdarno

Il 26 maggio 2025, San Giovanni Valdarno ospiterà l'ottavo Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, una competizione di prestigio riservata ai ciclisti dilettanti élite e under 23. Le strade pittoresche del Valdarno faranno da cornice a questa attesa sfida, che promette emozioni e grande sport. Partenza e arrivo si svolgeranno nel cuore del centro storico, coinvolgendo tutta la comunità.

San Giovanni Valdarno, 26 maggio 2025 - Un'altra gara nazionale per i dilettanti élite e under 23 in Toscana, l'ottavo Trofeo Città di San Giovanni Valdarno, in programma domani martedì sulle strade del Valdarno con partenza ed arrivo nel centro storico. Una sfida attesa e di prestigio su di un tracciato più lungo e impegnativo che vede iscritti 184 corridori di 27 squadre. La manifestazione è organizzata dalla Polisport 2000 di Mercatale Valdarno assieme all'appassionato Comitato Sportivo locale con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. IL PERCORSO: Nella prima parte previsto un circuito di 24 chilometri con le salite di Montanina-Meleto e Castelnuovo dei Sabbioni, nella seconda parte della stimolante contesa, un anello di 15 km e 600 metri da ripetere 5 volte, con l'impegnativa ascesa di Vacchereccia...