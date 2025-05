Cibo straniero | la Coldiretti lancia l’allarme sulla sicurezza alimentare

Coldiretti lancia un allerta sulla sicurezza alimentare, evidenziando che gli alimenti stranieri potrebbero essere "otto volte più pericolosi" rispetto al Made in Italy. Mentre la dieta mediterranea continua a essere lodata a livello globale, è fondamentale esaminare le implicazioni che derivano dall'importazione di prodotti alimentari esteri e il loro impatto sulla salute dei consumatori. Cosa sta succedendo realmente nel panorama alimentare?

“Otto volte più pericoloso”. L’allarme di Coldiretti sugli alimenti stranieri: cosa succede – La reputazione della dieta mediterranea come una delle migliori al mondo è ben nota. Tuttavia, c’è un aspetto che spesso viene trascurato: la sicurezza del Made in Italy rispetto ai prodotti alimentari importati. Pericoli nascosti nei cibi importati. Un’analisi dei dati dell’ Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha rivelato che i cibi e le bevande importate sono “ otto volte più pericolosi ” rispetto a quelli italiani. Infatti, il 5,6% dei prodotti esteri presenta residui chimici irregolari, mentre per i prodotti nazionali la percentuale scende drasticamente allo 0,7%... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cibo straniero: la Coldiretti lancia l’allarme sulla sicurezza alimentare

Crisi del grano in Puglia, prezzi in caduta. Coldiretti lancia l'allarme: "Necessità di un tavolo di crisi" - La crisi del grano in Puglia si aggrava, con i prezzi che scendono da 310 a 305 euro a tonnellata. La Coldiretti lancia l'allerta e chiede un tavolo di crisi all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, per affrontare questa situazione preoccupante che mette in difficoltà gli agricoltori locali. 🔗continua a leggere

“Il cibo straniero è otto volte più pericoloso di quello italiano”: ora Coldiretti parteggia per Efsa - Un'analisi di Coldiretti su dati Efsa confermerebbe che i prodotti esteri sono 8 volte più pericolosi di quelli italiani, ma fino a poco tempo fa protestavano sotto la sua sede. 🔗Scrive msn.com

Cibo straniero otto volte più pericoloso del Made in Italy: Coldiretti rilancia la battaglia per la trasparenza in etichetta - I prodotti agroalimentari di origine straniera risultano otto volte più pericolosi rispetto a quelli Made in Italy. A rivelarlo è un’analisi Coldiretti basata su dati dell’Efsa (Autorità europea per l ... 🔗Come scrive foodaffairs.it

Coldiretti, cibo straniero otto volte più pericoloso di quello italiano. I dati - Secondo l'analisi dell’ Osservatorio Coldiretti sul Rapporto annuale dell’Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), consumare cibo proveniente dall’estero è otto volte più rischioso. Il 5,6 ... 🔗Lo riporta tg24.sky.it