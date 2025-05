Ci riusciremo! | a teatro le storie di adolescenti e pazienti psichiatrici

Il 28 maggio 2025, il Nuovo teatro Olmi di Latiano ospiterà il convegno "Ci riusciremo!", un evento che darà voce a storie di adolescenti e pazienti psichiatrici. Attraverso un dialogo interculturale e un approccio teatrale, la cooperativa sociale Città vuole sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande attualità, promuovendo la comprensione e l'inclusione sociale. Un'occasione imperdibile per riflettere sulle esperienze di vita spesso

LATIANO - Si terrà il 28 maggio 2025, alle ore 9:30, presso il Nuovo teatro Olmi di Latiano un convegno dal titolo "Ci riusciremo!", dove le storie di adolescenti e pazienti psichiatrici si intrecceranno in un dialogo unico sul palcoscenico. L'iniziativa, promossa dalla cooperativa sociale Città...

