Christian Bucchi | Il legame indissolubile con Perugia e le sfide future con Arezzo

Christian Bucchi e il Perugia, un legame che non si può spezzare, a prescindere dal percorso intrapreso poi. Prima giocatore rivelazione e poi in panchina, con il risultato più importante del Grifo negli ultimi anni. "Perugia mi ha dato un'opportunità unica racconta l'attuale allenatore dell' Arezzo . Io sono stato la scommessa più grande, perché prendermi dall'Eccellenza e portarmi in serie A, con il gol all'esordio: un sogno. Essere al Memorial per Luciano Gaucci è dovuto e sentito, perché oltre ad omaggiare il presidente e la sua famiglia, è un'occasione per rivedere tanti amici, compagni con i quali abbiamo condiviso tante battaglie e tante emozioni"...