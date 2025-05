Chivu ' si conferma' | Non mi vedo in altri posti

Cristian Chivu, allenatore del Parma, esprime la sua gioia e il suo attaccamento al club dopo aver ottenuto la salvezza in modo convincente. "Chi mi conosce sa che sono felice qua. Non mi vedo in altri posti", afferma, riflettendo sul suo legame con la squadra. La sua carriera da tecnico ha preso slancio, portando una squadra in difficoltà al sicuro senza mai temere per il futuro.

"Chi mi conosce sa che sono felice qua. Non mi vedo in altri posti". Cristian Chivu è raggiante dopo l'impresa, anche emozionato. L'allenatore del Parma ha trovato una squadra al terzultimo posto, l'ha condotta alla salvezza senza essere mai stato in pericolo. Neanche quando il Lecce vinceva e... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chivu 'si conferma': "Non mi vedo in altri posti"

Ne parlano su altre fonti

Chivu su Parma-Napoli: "Gara complicata? Ci saranno assenze ma zero alibi. E complimenti all'Inter..." - Ultimissime Calcio Napoli - Parla Cristian Chivu, allenatore del Parma, nonché prossimo avversario del Napoli. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky nel post partita del Tardini dopo la ... msn.com scrive

Chivu: "Non siamo ancora salvi, vogliamo chiudere il discorso. L'Inter merita tanti complimenti" - Intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Parma contro l'Empoli, Cristian Chivu non ha nascosto il suo disappunto: "Abbiamo fallito le ultime due partite, potevamo raccogliere qualcosa ... Lo riporta msn.com