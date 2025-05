Chiusure e disagi sulla A23 | tutti i dettagli e le alternative

A partire da oggi, lunedì 26 maggio, e fino a sabato 31 maggio, gli automobilisti che transitano sulla A23 Udine-Tarvisio potrebbero incontrare disagi significativi. Le chiusure riguardano principalmente la galleria Obuas, con lo svincolo di Malborghetto Valbruna chiuso in uscita. Ecco tutti i dettagli sugli interventi in corso e le alternative disponibili per garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.

