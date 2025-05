Chiusura del magazzino Enel Ruggeri | Così non è garantito il servizio

La chiusura del magazzino Enel a Macerata Feltria solleva preoccupazioni sul servizio agli utenti. La questione è stata portata all'attenzione del Consiglio Regionale grazie a un'interrogazione della capogruppo M5S, Marta Ruggeri. In un contesto in cui Enel è chiamata a garantire un servizio continuo e affidabile, l'assenza di un punto di intervento potrebbe compromettere l'assistenza richiesta dai cittadini.

La questione della chiusura da parte di Enel del punto intervento di Macerata Feltria è arrivata i Consiglio Regionale portata da una interrogazione di Marta Ruggeri (in foto), capogruppo M5S. "Considerando che Enel è tenuta a garantire un servizio continuo e affidabile, oggi più che mai alla luce della crescita della domanda di energia elettrica, E-distribuzione sceglie di chiudere l’unico magazzino presente nel Montefeltro avvalendosi di quello rimasto in provincia a Canavaccio di Urbino, distante oltre un’ora di viaggio. Motivo per cui ho portato la vicenda a conoscenza dell’intero Consiglio regionale, con la richiesta di ripristinare, anche per il tramite del Governo, il magazzino chiuso"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it