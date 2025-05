Chirurgia in ’agitazione’ incontro in Prefettura

Oggi alle 10 si terrà un incontro in Prefettura tra i sindacalisti della Cgil e l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, finalizzato a tentare di risolvere lo stato di agitazione dei lavoratori del reparto di chirurgia di Baggiovara. Questa situazione, preoccupante, è scaturita da mesi di carenze nel personale, mettendo a rischio la qualità dell'assistenza sanitaria.

Oggi alle 10 i sindacalisti della Cgil e l’ Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena si confronteranno in Prefettura per un tentativo di conciliazione relativo allo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del reparto di chirurgia di Baggiovara che da mesi vivono la carenza del personale infermieristico e assistenziale rispetto alla complessità clinica dei pazienti ricoverati ad elevata necessità assistenziale. Nello specifico parliamo di mancata sostituzione del personale dimissionario, pensionamenti e personale in congedo (maternità, assistenza familiari disabili ). "La situazione è tutt’altro che facile, con le lavoratrici ed i lavoratori ormai oltre ogni limite di sopportazione fisica e mentale e questo sta provocando molti abbandoni del campo, nel senso letterale di fuga di personale dagli ospedali, fatto che aggiunge problemi a problemi – afferma in premessa Giulia Casamassima responsabile della Sanità per la Fp Cgil di Modena – e nel 2025 si prevedono ulteriori tagli alla sanità pubblica, con i fondi stanziati dalla Legge di Bilancio insufficienti a coprire le necessità del Servizio Sanitario Nazionale... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chirurgia in ’agitazione’, incontro in Prefettura

Approfondimenti da altre fonti

Chirurgia in ’agitazione’, incontro in Prefettura - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Da msn.com

Dussmann, proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici della mensa. L'appello dei sindacati: «Chiediamo con urgenza un incontro in Prefettura» - RONCADE - Proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici della ... e chiediamo con urgenza un incontro in Prefettura alla presenza della ditta gestrice del servizio mensa e dell ... Scrive msn.com

Cgil: "Incontro in Prefettura sulla Cra Zambelli" - La Fp Cgil Ravenna ha chiesto un incontro in Prefettura preannunciando la proclamazione dello stato di agitazione delle operatrici e degli operatori sociosanitari della cooperativa sociale In ... Da ilrestodelcarlino.it

L'EMERGENZA PSICHIATRICA DELL'ETA' EVOLUTIVA - BUONE PRATICHE PER LA SICUREZZA DEL PAZIENTE