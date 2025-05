Chignolo Po ritrovato un container a uso abitativo rubato a marzo | tre denunciati per furto e ricettazione

A Chignolo Po, i carabinieri hanno recuperato un container abitativo rubato a marzo, portando alla denuncia di tre individui per furto aggravato e ricettazione. L'operazione segna un'importante azione contro i reati predatori nella zona, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il crimine.

Chignolo Po (Pavia), 26 maggio 2025 ‚ÄstRitrovato dai carabinieri un "container adibito ad uso abitativo" rubato. Con tre persone deferite all'autorit√† giudiziaria, in stato di libert√†, per le ipotesi di reato, a vario titolo, di furto aggravato in concorso e di ricettazione. Il furto era stato messo a segno lo scorso 8 marzo ai danni dell' Associazione sportiva dilettantistica (Ads) "Oasi Olona" di San Zenone Po, che gestisce il locale imbarcadero sul Po. Nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, i carabinieri della Stazione di Corteolona e Genzone, della Compagnia di Stradella, e di quelle di Chignolo Po e di Montalto Pavese, "su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia - spiega la nota stampa diramata oggi dall'Arma - espletavano varie perquisizioni", che hanno portato al ritrovamento proprio del container rubato che i militari stavano cercando e che √® stato quindi recuperato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Chignolo Po, ritrovato un container a uso abitativo rubato a marzo: tre denunciati per furto e ricettazione

Chi era Sabrina Baldini Paleni, uccisa a Chignolo Po dal compagno ritrovato solo cinque ore dopo - È morta strangolata nella notte di giovedì 13 marzo nella sua casa chiusa a chiave di Chignolo Po (Pavia) Sabrina Baldini Palemi, trovata ieri senza vita dalla figlia il giorno dopo. Il compagno ... 🔗Da fanpage.it

Chignolo Po, Franco Pettineo è rimasto in casa per tutta la notte col cadavere di Sabrina Baldini Paleni. ‚ÄúLei ha lottato per difendersi‚ÄĚ - Chignolo Po (Pavia) - È rimasto tutta la notte in casa con il cadavere della compagna uccisa sul pavimento del corridoio. Franco Pettineo, 52enne reo confesso dell'omicidio della 56enne Sabrina ... 🔗ilgiorno.it scrive

Chignolo Po, donna trovata morta in casa: è omicidio - Chignolo Po (Pavia) - Omicidio alla frazione Lambrinia di Chignolo Po, nel Pavese. I carabinieri sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, venerdì 14 marzo, in un'abitazione in via Mariotto. 🔗Riporta msn.com