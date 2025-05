Chief of War il teaser trailer della serie di Jason Momoa sui guerrieri indigeni delle Hawaii

Jason Momoa ritorna su Apple TV+ con "Chief of War", un epico drama ambientato alle Hawaii, sua terra d'origine. Dopo il successo di "See", l'attore, noto per il ruolo di Khal Drogo in "Game of Thrones", presenta un teaser trailer avvincente, che esplora la vita e le battaglie dei guerrieri indigeni hawaiani, promettendo una narrazione intensa e coinvolgente.

Jason Momoa torna su Apple TV+ con una nuova serie dopo l'imperdibile See. L'attore diventato famoso per il ruolo di Khal Drogo in Game of Thrones, infatti, ha presentato Chief of War, un nuovo epic drama da lui interpretato, prodotto e scritto, e ambientato alle Hawaii, dove è nato (precisamente... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chief of War, il teaser trailer della serie di Jason Momoa sui guerrieri indigeni delle Hawaii

Chief of War | Il teaser trailer della serie epica con Jason Momoa - Apple TV+ ha svelato le prime immagini di Chief of War, la serie drama con protagonista Jason Momoa in arrivo in piattaforma da agosto. Scrive universalmovies.it

Teaser per Chief of War (serie Apple TV+): Jason Momoa nelle Hawaii in subbuglio del ‘700 - Apple TV+ ha svelato oggi il primo teaser trailer e il poster di Chief of War, nuovo epic drama interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa. Questa la trama ufficiale: Ambientata nello splendido s ... Riporta msn.com

Chief of War, il primo trailer dell’epic drama di Jason Momoa - Apple TV+ ha svelato oggi il primo teaser trailer di Chief of War, il nuovo epic drama interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa. Ambientata nello ... Segnala ciakmagazine.it