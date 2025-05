Chi sono davvero le zecche e cosa le attira in giardino | come proteggere i nostri animali domestici

Le zecche, parassiti insidiosi e potenzialmente nocivi, infestano giardini e siepi, attirate da vegetazione e cambiamenti climatici. Comprendere chi sono e cosa le attrae è fondamentale per proteggere i nostri animali domestici e la salute umana. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questi parassiti e forniremo utili suggerimenti per prevenire le loro infestazioni nei nostri spazi verdi.

Le zecche sono parassiti potenzialmente molto pericolosi sia per gli animali che per gli umani. Vivono in ambienti nella vegetazione ma è possibile trovarli anche in giardini e siepi in quasi tutte le stagioni dato che il cambiamento climatico ne favorisce la diffusione. L'unica arma davvero efficace per proteggere i nostri amici animali è la prevenzione con antiparassitari... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi sono davvero le zecche e cosa le attira in giardino: come proteggere i nostri animali domestici

