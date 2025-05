Chi Può Batterci? torna in prima serata su Rai 1

Rai 1 ripropone "Chi può batterci?", il coinvolgente game show condotto da Marco Liorni, dopo la puntata zero di settembre. A partire da sabato 7 giugno, il programma offrirà tre nuove serate di intrattenimento, con sfide emozionanti tra concorrenti e un muro di 101 persone, sempre con la presenza di celebri ospiti dal mondo dello spettacolo. Non perdere questa occasione di divertimento!

Dopo la puntata zero dello scorso settembre, Chi Può Batterci?, il game show condotto da Marco Liorni, torna su Rai 1 con un ciclo di tre appuntamenti in prima serata da sabato 7 giugno. A giocare contro il ‘muro’ di 101 persone ( qui il meccanismo ) saranno sempre personaggi del mondo dello spettacolo. Davide Maggio è in grado di anticiparvi che tra le celebrity di Chi Può Batterci? ci saranno Max Tortora (da domani nella nuova serie di Canale 5 Doppio Gioco ), Massimo Ghini e Natasha Stefanenko. Per Liorni, dunque, l’ennesima prima serata della stagione, che l’ha visto andare allo sbaraglio al sabato sempre contro Maria De Filippi... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it