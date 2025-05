Il Gran Premio di Monaco 2025 non è stata solo una sfida automobilistica, ma anche un palcoscenico di stile e glamour. Con celebrità e royalty sfidarsi per il titolo di miglior outfit, l'evento ha regalato look mozzafiato. Scopriamo insieme chi ha conquistato la scena monegasca tra le star, da Charlotte Casiraghi alla principessa Charlène di Monaco.

L a moda ha sfrecciato in pista insieme alle monoposto al Gran Premio di Monaco 2025. Ma chi ha vinto la corsa al miglior outfit? Tra le star protagoniste indiscusse del glamour monegasco a tema Formula 1 andato in scena questo weekend, non solo Charlotte Casiraghi e la principessa Charlène di Monaco. Erano presenti anche Naomi Campbell e Dua Lipa a “oscurare” i piloti, da Lewis Hamilton a Charles Leclerc, in fatto di stile. E no, non parliamo di guida. Charlene di Monaco, il rosso che infiamma il Gran Premio di Formula 1: un look da podio X Leggi anche › Rosso passione e onde di seta: Charlène di Monaco, diva royal al circuito di F1 Una passerella d’eccezione dove moda e velocità, ancora una volta, s’incontrano, celebrando l’eleganza senza tempo del Principato... 🔗 Leggi su Iodonna.it