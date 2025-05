Chi era Vasilica Potincu la 35enne trovata morta nella sua casa di Legnano con un coltello nella schiena

Vasilica Potincu, 35enne di origine romena, è stata trovata morta nella sua abitazione di Legnano, con un coltello conficcato nella schiena. Residente in Italia, era madre di un bambino, frutto della sua relazione con l’ex marito, attualmente domiciliato a Cologno Monzese. La madre e la sorella della vittima vivono a Cinisello Balsamo. Gli investigatori continuano le ricerche per identificare il responsabile di questo tragico omicidio.

