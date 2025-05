Chi era Paolo Vallan l’operaio che ha perso la vita cadendo in un macchinario a Mantello

Paolo Vallan, un operaio di 61 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente sul lavoro a Mantello, provincia di Sondrio. Residente a Cino e prossimo alla pensione, la sua scomparsa segna una grande perdita per la comunità . Questo articolo ripercorre la sua vita e l'incidente che ha portato a questa triste conclusione. continua a leggere...

