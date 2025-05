Chi era Gigi Canu il chitarrista dei Planet Funk morto a 66 anni

Il mondo della musica è in lutto per la perdita di Domenico “Gigi” Canu, il talentuoso chitarrista e cofondatore dei Planet Funk, scomparso all'età di 66 anni. La band ha comunicato la triste notizia attraverso i social, esprimendo il proprio dolore e gratitudine per il suo prezioso contributo alla scena musicale dal 1999. Gigi lascia un'eredità indelebile nel cuore di fan e colleghi.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Domenico "Gigi" Canu, chitarrista e membro fondatore dei Planet Funk, spentosi all'età di 66 anni. A dare la notizia è stata la stessa band, che attraverso i propri profili social ha condiviso con i fan il dolore di questo momento. Attivi dal 1999, i Planet Funk hanno segnato la s cena dance ed elettronica in Italia e all'estero, grazie a uno stile riconoscibile, sperimentale e profondamente innovativo. Le loro tracce hanno attraversato le generazioni, facendo ballare club e festival in tutto il mondo. Chi era Domenico Gigi Canu. Gigi Canu è stato una figura centrale nella storia della band Planet Funk...

È morto a 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk: aveva un cancro al colon.

Napoli, è morto Domenico Gigi Canu: addio al chitarrista dei Planet Funk - È morto questa mattina all'età di 68 anni Domenico "Gigi" Canu. Napoletano, era il chitarrista dei Planet Funk, la band nata dalle ceneri dei Souled Out,

Domenico Gigi Canu, morto a 66 anni il chitarrista dei Planet Funk: lottava da tempo con una malattia - Lutto nel mondo della musica. È morto a 66 anni Domenico Gigi Canu, il chitarrista dei Planet Funk.

Planet Funk, Domenico "Gg" Canu morto a 66 anni: era l'anima italiana della band - Domenico Gg Canu, chitarrista e fondatore dei Planet Funk, è morto a 66 anni.