Chi è Silvia Salis l' atleta olimpica che guida la città della Lanterna

Silvia Salis, atleta olimpica e neo sindaca di Genova, celebra la sua vittoria alle comunali dedicandola a suo padre. Promettendo un cambiamento atteso dalla città, Salis sottolinea l'importanza dell'unità raggiunta dalla sua coalizione, che ha convinto l'elettorato. Questo articolo esplora il percorso di Salis, la sua visione per Genova e l'impatto della sua elezione sulla comunità.

"Dedico la vittoria a mio padre". Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis, in conferenza stampa dopo l’annuncio della vittoria alle comunali. "Un cambiamento era auspicato, la città lo chiedeva. Il senso di unità che abbiamo saputo dare con questa coalizione ha convinto l’elettorato e lo ha fatto essere sicuro di votarci", ha aggiunto la candidata del centrosinistra. Silvia Salis,... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Chi è Silvia Salis, l'atleta olimpica che guida la città della Lanterna

