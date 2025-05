Chi è Silvia Salis la probabile neo-sindaca di Genova | dalla carriera sportiva a quella politica

Silvia Salis si prepara a scrivere una nuova pagina per Genova, candidandosi come neosindaca dopo una carriera spagnola di successo. Con dieci anni di esperienza alle spalle, potrebbe portare la città al di là del dominio del centrodestra, secondo le prime proiezioni che la vedono vincitrice al primo turno delle elezioni comunali. Scopriamo meglio chi è questa promettente figura politica.

Dopo dieci anni, Silvia Salis dovrebbe riuscire a strappare la città di Genova al centrodestra. Stando alle prime proiezioni, la candidata del campo larghissimo si dovrebbe affermare al primo turno delle elezioni comunali, evitando così anche il ballottaggio. Ma chi è la candidata che è riuscita a tenere insieme una coalizione così allargata? Salis, 39 anni, non ha avuto esperienze di politica prima della sua candidatura a Genova, ma il suo passato è sempre stato all’insegna dello sport: prima da atleta, poi da dirigente del Coni. Attualmente è infatti vicepresidente del Comitato olimpico e il suo si può certamente definire un profilo moderato e civico... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Chi è Silvia Salis, la probabile neo-sindaca di Genova: dalla carriera sportiva a quella politica

