chi è silvia salis la nuova sindaca di genova

Silvia Salis, atleta olimpica e outsider della politica, è stata eletta sindaca di Genova, portando con sé la speranza di un cambiamento. Sostenuta dal centrosinistra, ha affrontato la sfida di riconquistare la città tradizionalmente legata al centrodestra e al "modello Bucci". Con la sua grinta e determinazione, Salis entra ora in un ruolo che promette di rinnovare l'amministrazione ligure.

