chi è silvia salis la candidata che potrebbe riportare genova a sinistra dalla carriera sportiva al matrimonio con il regista brizzi

È la candidata data per favorita, che è riuscita nell'ardua impresa di unire tutto il centrosinistra attorno a sé. Silvia Salis, 39 anni, in corsa per le elezioni comunali a Genova, con una lunga carriera nello sport, potrebbe essere eletta questa stasera, 26 maggio, come la nuova sindaca del capoluogo ligure. La prima proiezione la dà vincente già al primo turno sul suo avversario, Pietro Paciocchi, appoggiato dal centrodestra, con il 54,1% dei voti contro il 39,4% dello sfidante. Chi è Silvia Salis. Mamma, atleta e vicepresidente del Coni, durante questa campagna elettorale è stata bersaglio di numerosi attacchi provenienti dal centrodestra...