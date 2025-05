Chi è Silvia Salis campionessa diventata sindaca di Genova Difese il marito Fausto Brizzi | Molestie? Contro di lui il nulla

Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello e candidata del campo progressista, si appresta a diventare la nuova sindaca di Genova, sua città natale. Oltre alla carriera sportiva, Salis ha difeso il marito Fausto Brizzi durante le accuse di molestie, ribadendo la sua innocenza. Le ultime proiezioni la indicano in netto vantaggio sul rivale del centrodestra, Pietro. L'ufficialità della sua elezione è attesa a breve.

