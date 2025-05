Chi è Filippo Ferri il nuovo Questore di Monza condannato per il G8 di Genova | “Una scelta grave”

Filippo Ferri, il nuovo questore di Monza, prenderà servizio il 1° giugno, ma la sua nomina solleva forti polemiche. Condannato a tre anni e otto mesi per le violenze avvenute alla scuola Diaz durante il controverso G8 di Genova del 2001, Ferri è al centro di un acceso dibattito che coinvolge partiti e rappresentanti della società civile, che definiscono la sua scelta "grave".

Dal 1° giugno prenderà servizio il nuovo questore di Monza Filippo Ferri, poliziotto condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per le violenze contro i manifestanti che avvennero nella scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001. La nomina ha suscitato lo sdegno di partiti e rappresentanti politici, che hanno chiesto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di rivedere la scelta

