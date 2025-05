Chi è davvero questo ragazzo Cristiano Malgioglio matrimonio poi la scoperta | non è il fidanzato turco

Cristiano Malgioglio ha fatto un annuncio sorprendente durante la sua ospitata a "Verissimo", rivelando il suo matrimonio con il compagno turco Onur. Tuttavia, a far discutere è anche la vera identità del giovane, che si cela dietro a un velo di riservatezza. Scopriamo insieme chi è davvero questo ragazzo, tra curiosità e misteri, mentre il gossip si scatena attorno a una delle figure più amate del panorama italiano.

L’annuncio fatto da Cristiano Malgioglio durante la sua ospitata a Verissimo ha acceso i riflettori su un tema che, per sua stessa ammissione, voleva rimanesse avvolto dalla discrezione: il matrimonio con il compagno turco Onur. Ma come spesso accade quando una personalità così amata e chiacchierata come Malgioglio decide di svelare anche solo un frammento della propria vita privata, l’attenzione pubblica si è trasformata in una vera e propria caccia all’ identità del futuro sposo. E questa caccia ha già generato più di un equivoco. Nelle ore successive all’intervista, sui social è cominciata a circolare una fotografia che ritrae Malgioglio accanto a un uomo affascinante, dal fisico scolpito e dallo sguardo magnetico... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

