Chi è Alessandro Barattoni il nuovo sindaco di Ravenna dopo le elezioni comunali 2025

Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, è stato eletto nuovo sindaco di Ravenna nelle elezioni comunali del 2025, ottenendo il 58% dei voti grazie al sostegno del campo largo. Segretario del Partito Democratico locale, succede a Michele De Pascale, recentemente eletto governatore dell'Emilia-Romagna. Scopri di più su Barattoni e le sue priorità per la città.

Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni - Domani a Ravenna, Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, scende in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” e il candidato sindaco Alessandro Barattoni. 🔗continua a leggere

Imbrattati i manifesti di Alessandro Barattoni - Nella mattinata di domenica 25 maggio 2025, a Ravenna, sono stati imbrattati i manifesti elettorali di Alessandro Barattoni, candidato di centrosinistra. 🔗continua a leggere

