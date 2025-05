Chi è Alessandro Barattoni il nuovo sindaco di Ravenna

Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna, eletto con il 58% dei voti alle recenti comunali. Candidato del centrosinistra e sostenuto dal campo largo, succede a Michele De Pascale, che assumerà la carica di presidente della Regione Emilia-Romagna nel dicembre 2024. Scopriamo di più sulla sua storia e le sue priorità per la città.

Alessandro Barattoni ha vinto alle comunali di Ravenna ed è diventato il nuovo sindaco. Il candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo, raccoglierà il testimone di Michele De Pascale, diventato nel dicembre 2024 presidente della Regione Emilia-Romagna. Barattoni ha trionfato con il 58 per cento delle preferenze, superando il candidato di centrodestra Nicola Grandi. Quest'ultimo, sostenuto da Fratelli d'Italia e da Forza Italia, si è fermato al 24 per cento. Chi è Alessandro Barattoni. Il neo sindaco di Ravenna ha 42 anni ed è il segretario provinciale del Pd.

