Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, sembra destinato a diventare il nuovo sindaco di Ravenna, alla luce dei risultati preliminari delle elezioni. Con un passato nella logistica e una lunga militanza nel PD, Barattoni si presenta come l'erede naturale di Michele de Pascale, ex sindaco e attuale presidente della Regione Emilia-Romagna, pronto a guidare la città verso un futuro promettente.

La città di Ravenna ha praticamente già incoronato il suo nuovo sindaco: a un terzo dello scrutinio appare praticamente certo che sarà il dem Alessandro Barattoni. Il candidato del centrosinistra, fedelissimo del presidente della Regione Emilia-Romagna ed ex sindaco della città romagnola, Michele de Pascale, sta ottenendo un ampio consenso alle urne, con una vittoria che potrebbe arrivare già al primo turno: secondo la prima proiezione, ha ottenuto il 58,7% dei voti contro l’avversario di centrodestra, sostenuto da FdI e Fi, Nicola Grandi, che si attesta attorno al 24,2%. Una vittoria garantita anche dalla larghissima coalizione di centrosinistra che ha alle sue spalle: Barattoni è sostenuto dalle liste di Pd, Avs, M5s, la lista civica Ama Ravenna, Progetto Ravenna, formato da Iv, Azione, +Europa e Socialisti e la lista del Partito Repubblicano... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Chi è Alessandro Barattoni, il candidato del centrosinistra che ha in mano la vittoria a Ravenna. Dal mondo della logistica alla militanza nel Pd

Elezioni, anche Matteo Richetti in città per appoggiare la lista Progetto Ravenna e Alessandro Barattoni - Domani a Ravenna, Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, scende in città per sostenere la lista “Progetto Ravenna” e il candidato sindaco Alessandro Barattoni. 🔗continua a leggere

Imbrattati i manifesti di Alessandro Barattoni - Nella mattinata di domenica 25 maggio 2025, a Ravenna, sono stati imbrattati i manifesti elettorali di Alessandro Barattoni, candidato di centrosinistra. 🔗continua a leggere

Alessandro Barattoni sindaco di Ravenna: chi è il successore di Michele de Pascale - Alessandro Barattoni, 41 anni, è il nuovo sindaco di Ravenna, successore di Michele de Pascale. Sostenuto dall'intero centrosinistra, ha guidato il Partito Democratico locale dal 2021. 🔗continua a leggere

Chi è Alessandro Barattoni, il Re Mida del Pd - Il candidato del centrosinistra ha in tasca la vittoria nella corsa alla guida di Palazzo Merlato. Ha 42 anni e dal 2017 è alla guida dei dem ravennati ... 🔗Lo riporta msn.com

Elezioni comunali, exit poll: Genova e Ravenna al primo turno al centrosinistra con Salis e Barattoni, Taranto al ballottaggio - A Genova Silvia Salis in vantaggio tra il 53 e il 57% dei voti sul candidato del centrodestra Pietro Piciocchi tra il 38 e il 42%. A Ravenna Alessandro Barattoni è in testa con una forbice tra il 61% ... 🔗Riporta italiaoggi.it

Risultati elezioni Ravenna 2025 oggi, spoglio in diretta: Barattoni nuovo sindaco, vola il Pd - Risultati elezioni amministrative Ravenna 2025: Alessandro Barattoni del centrosinistra è il nuovo sindaco, molto bene il Pd. Scrutinio ancora in corso, affluenza definitiva del 49,32%. 🔗Segnala money.it