Chi allenerà la Juve al Mondiale per Club? Giuntoli indica Tudor Tudor non la pensa così ma l'agente fa chiarezza

La Juventus si prepara per il Mondiale per Club, e i riflettori si concentrano sulla scelta dell'allenatore. Giuntoli indica Tudor come possibile guida, ma il tecnico non sembra della stessa opinione. Tuttavia, l'agente del mister interviene per fare chiarezza sulla situazione. Mentre il club ha raggiunto il suo obiettivo stagionale, i prossimi quindici giorni si preannunciano cruciali per il futuro della squadra.

L'agente di Tudor: "Allenerà la Juventus anche al Mondiale per club" - Igor Tudor, attuale allenatore della Juventus, guiderà la squadra anche durante il Mondiale per Club. continua a leggere