Chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno del Roland Garros | i precedenti e il legame con Berrettini

Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis, dopo l'esordio vittorioso di ieri, tornerà in campo nella giornata di mercoledì 28 maggio per il secondo turno, ed ora conosce anche il nome della prossima avversaria. Il derby australiano dal quale sarebbe uscita la sfidante dell'azzurra si è disputato quest'oggi ed è stato vinto da Ajla Tomljanovic, che ha sconfitto la connazionale Maya Joint con lo score di 6-1 6-3 in un'ora e venti minuti di gioco, al termine di un match dominato. L'azzurra e l'oceanica non si sono mai sfidate sul circuito maggiore ed il match di domani sarà una prima volta particolare per l'australiana, che in passato è stata in qualche modo legata al nostro Paese, vista la lunga relazione con Matteo Berrettini...