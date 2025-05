chelsea newcastle in champions league come villa forest miss out

Il finale di stagione della Premier League 2024/25 ha tenuto banco, con il Chelsea e il Newcastle a conquistare l'accesso alla Champions League, mentre Aston Villa e Nottingham Forest hanno dovuto dire addio ai sogni europei. In una giornata carica di emozioni, il destino è stato deciso tra i risultati inaspettati, e i tifosi hanno vissuto attimi di pura adrenalina. Scopriamo insieme come si è svolta questa intensa battaglia!

2025-05-26 01:42:00 Il web non parla d’altro: L’attenzione si è concentrata sulla qualifica europea nell’ultimo giorno della stagione della Premier League del 202425, con Manchester City e Chelsea tra cinque squadre che speravano di finire la giornata tra i primi cinque. Il Blues ha affrontato un viaggio in uno dei pacchetti a sorpresa della stagione, Nottingham Forest, che ha anche avuto disegni per raggiungere la Champions League dopo un’impressionante campagna. Aston Villa e Newcastle li stavano rivaleggiando per affrontare l’élite europea, con Brighton & Hove Albion e Brentford che hanno fatto offerte per un possibile posto di play-off della Europa Conference League... 🔗 Leggi su Justcalcio.com