Che tipo di casa si può comprare a Milano con soli 200mila euro?

Comprare casa a Milano con un budget di 200mila euro potrebbe sembrare un'impresa ardua, ma non è del tutto impossibile. Nonostante l'aumento costante dei prezzi e la crescente domanda, ci sono opzioni interessanti da esplorare. In questo articolo, analizzeremo quali tipologie di immobili possono rientrare in questo budget e dove cercare per realizzare il sogno di una casa nella capitale meneghina.

Comprare casa a Milano con 200mila euro è un obiettivo irrealizzabile? Quasi. Certo è che con il mercato florido, la domanda inarrestabile e i prezzi che di conseguenza si muovono in costante crescita da anni (anche se afflitti da una lieve battuta d'arresto negli ultimi mesi), pensare di...

