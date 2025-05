Che disastro a Mediaset anche L’Isola chiude prima | tutti i reality sono un flop totale!

È un periodo buio per i reality di Mediaset: dopo il crollo del Grande Fratello e la chiusura prematura di The Couple, anche L’Isola dei Famosi deve fare i conti con una crisi profonda. Ritiri a catena e ascolti in caduta libera hanno segnato un’edizione drammatica, portando l’emittente a interrogarsi sul futuro di questi programmi, un tempo regina del palinsesto.

È un periodo nero per i reality show di Mediaset. Dopo il crollo del Grande Fratello e il difficile percorso di The Couple (chiuso senza nemmeno mandare in onda la finale), ora tocca a L’Isola dei Famosi affrontare l’ennesima crisi. Ritiri a catena, ascolti in caduta libera e un’edizione che sembra non decollare nemmeno dopo settimane di programmazione. Risultato? Mediaset starebbe valutando la chiusura anticipata del programma. Un segnale forte che mette in discussione l’intero modello dei reality di Canale 5, sempre meno capaci di conquistare il pubblico e sempre più vittime di se stessi. L’Isola dei Famosi: troppi ritiri, Mediaset prende una decisione drastica... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Che disastro a Mediaset, anche L’Isola chiude prima: tutti i reality sono un flop totale!

The Couple è un disastro: Mediaset chiude in anticipo il reality - Super flop per The Couple - Una vittoria per due: il reality condotto da Ilary Blasi, versione italiana del format spagnolo GH Dúo, chiude in anticipo a causa dei bassi ascolti. Mediaset e ... Scrive msn.com

L’Isola dei Famosi 2025 chiude? Strategie degli autori non funzionano: abbandonano tutti/ Cosa sta succedendo - L’Isola dei Famosi 2025 travolta dalle polemiche: troppi ritiri, la produzione costretta a rivedere tutto. Cosa sta succedendo. Segnala ilsussidiario.net

The Couple non chiude (per ora): Mediaset lo sposta al giovedì sera, lunedì spazio a L’Isola dei Famosi 2025 - Nonostante gli ascolti bassi, The Couple non chiude: Mediaset lo sposta al giovedì per salvare il programma e dal 12 maggio lascia il lunedì a L'Isola dei Famosi. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO ... Scrive movieplayer.it