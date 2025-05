Che casa compri a Firenze con 200mila euro? Da 77 a 39 metri quadri ecco dove

Acquistare casa a Firenze con un budget di 200mila euro offre diverse opportunità, ma la metratura varia notevolmente a seconda della zona. Mentre nelle aree centrali si possono ottenere circa 65 mq di soluzione usata o 52 mq di nuova costruzione, nei quartieri più periferici come Novoli è possibile sfruttare meglio il budget, aumentando la superficie abitabile. Scopriamo insieme le opzioni disponibili.

Firenze, 26 maggio 2025 – I valori immobiliari di Firenze consentono con 200mila euro, di acquistare 65 mq di soluzione usata e 52 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 7 mq. Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come “Novoli” si potrebbero acquistare 77 mq. In centro si potrebbe comprare una tipologia signorile in ottimo stato di 39 mq. Questo secondo l’indagine condotta dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prendendo in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova. I dati riguardano diverse città italiane. Sempre con 200mila euro nella vicina Bologna, per esempio, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, si possono acquistare 76 mq di tipologia usata e 58 mq di nuova costruzione... 🔗 Leggi su Lanazione.it