Charlie Yelverton | dalla NBA a Varese una carriera tra successi e sfide

Charlie Yelverton, un nome che ha segnato la storia del basket italiano, passa dalla NBA a Varese, intrecciando successi e sfide nel mondo del pallone a spicchi. Con la sua abilitĂ e determinazione, contribuisce a portare la Virtus alla conquista di trofei prestigiosi, tra cui la Coppa dei Campioni e lo scudetto, affiancato dal talento di Bob Morse. Scopriamo insieme la sua incredibile carriera.

Se la Virtus, nel 1978, decide di affidarsi alle lunghe leve del carneade Owen Wells (scomparso nel 1993, a 42 anni), lo si deve proprio a lui. Lui è Charlie Yelverton, lo straniero di Varese, capace di vincere Coppa dei Campioni e scudetto, al fianco di Bob Morse. E’ una storia da approfondire, quella di Charles W. Yelverton, nato a New York il 5 dicembre 1948. Cresce a New York, in un quartiere povero. Si mette in luce nei playground della Grande Mela. Ma non quei playground tirati a lucido, quelli dove il canestro è retto da quattro assi, ci sono un anello di ferro e, molto spesso, anche la retina è dello stesso materiale, per respingere i costi di manutenzione e dell’usura... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net