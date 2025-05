Charlene di Monaco dea statuaria in bianco e argento al gala della F1

Charlene di Monaco ha incantato il gala di chiusura del weekend di F1 a Montecarlo, sfoggiando un abito bianco che ne esaltava la bellezza statuaria. La principessa, con tre look mozzafiato, ha rubato la scena, confermandosi icona di eleganza. Scopriamo insieme i dettagli dei suoi outfit e come ha brillato in un evento di grande glamour.

Charlene di Monaco è stata la vera protagonista del weekend di F1 a Montecarlo e lo ha concluso nel migliore dei modi presentandosi al gala di chiusura con un abito bianco da dea che ne esaltava la sua bellezza statuaria. Charlene di Monaco, tre look da togliere il fiato. Tutto è cominciato con il ricevimento coi piloti venerdì 23 maggio, organizzato nel cortile d'Onore della Rocca, dove Charlene di Monaco si è presentata con un tailleur di seta nera, effetto lingerie, firmato da Re della moda, Giorgio Armani. Una scelta insolita per la Principessa. Infatti, sono altri i brand cui si affida, ma l'eccezione ne è valsa la pena, perchĂ© quel completo di Armani era l'esaltazione della sua eleganza e femminilitĂ ...

