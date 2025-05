Champions la finale PSG-Inter | dove vederla in chiaro

Sabato 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, si svolgerà la tanto attesa finale di Champions League tra PSG e Inter. Un incontro che promette emozioni e spettacolo, segnando per l'Inter la seconda finale in pochi anni. Scopri dove potrai seguire l'evento in chiaro e non perdere nemmeno un attimo di questa storica sfida.

Sabato prossimo, il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, l`Inter scenderà in campo per disputare la seconda finale di Champions League nel giro... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League. 🔗continua a leggere

Champions, la finale PSG-Inter: dove vederla in chiaro - Sabato prossimo, il 31 maggio 2025, a Monaco di Baviera, l`Inter scenderà in campo per disputare la seconda finale di Champions League nel giro di tre stagioni,. 🔗calciomercato.com scrive

PSG-Inter: dove vederla e perché sarà trasmessa anche in chiaro? - Finale Champions League: Paris Saint-Germain vs Inter, come e dove vederla in diretta. Scopri perché sarà possibile seguirla anche gratis. 🔗Lo riporta tag24.it

Dove vedere Inter-PSG in tv, Finale Champions League 2025: orario, canali, streaming - Sabato 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), andrà in scena la finale di Champions League tra l'Inter e il PSG. I nerazzurri ... 🔗Scrive oasport.it