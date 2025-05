Cesena canoni ancora in salita | sono cresciuti del 10% Dura trovare casa

A Cesena, i canoni di affitto continuano la loro ascesa, registrando un incremento del 10% nell'ultimo anno. La crescente difficoltà nel trovare una casa accessibile si fa sentire, riflettendo una trasformaizone significativa nel mercato immobiliare. Secondo il Rapporto SoloAffitti, la carenza di offerte disponibili è una questione urgente, emersa anche nei dibattiti della politica locale.

Cesena, 26 maggio 2025 – Il mercato degli affitti a Cesena è in piena trasformazione: tra un aumento dei prezzi di circa il 10% registrato nell’ultimo anno e una cronica carenza di offerte disponibili più volte segnalata anche sui tavoli della politica cittadina, secondo il Rapporto SoloAffitti cresce la domanda, si accorciano i tempi di locazione e aumenta la permanenza media degli inquilini. Ma soprattutto, l’affitto non è più una scelta obbligata, bensì un’opzione consapevole, legata a un nuovo stile di vita che privilegia la flessibilità e la mobilità dell’abitare. “Sono tanti, troppi, gli immobili oggi sfitti, anche a Cesena – spiega Silvia Spronelli, fondatrice e amministratore delegato del Gruppo SoloAffitti, che ha appena rinnovati i suoi uffici in via Cesare Battisti – non perché manchi la domanda, ma perché molti proprietari hanno paura di non percepire regolarmente il canone... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, canoni ancora in salita: sono cresciuti del 10%. Dura trovare casa

