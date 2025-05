Cesare Cremonini e Luca Carboni | Abbiamo cantato insieme è stata la cosa più bella del mondo

Cesare Cremonini e Luca Carboni, due icone della musica italiana, si sono uniti per un'indimenticabile performance. Bologna, 26 maggio 2025 – “La vera bellezza si nasconde, non si fa trovare facilmente…” Questa la magica atmosfera descritta da Cremonini, che con parole poetiche celebra l'arte di Carboni, trasformando ogni spazio in un panorama vibrante di emozioni e ricordi. Insieme, hanno creato un momento unico e incantevole per i loro fan.

Bologna, 26 maggio 2025 – " La vera bellezza si nasconde, non si fa trovare facilmente. Non è a portata di tutti. Anche per questo quando Luca Carboni entra in una stanza quella stanza non ha più pareti ma colline e alberi in fiore, finestre, case e cortili di strade infinite". Così Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram racconta l'incontro con Luca Carboni in studio. " Luca è venuto a trovarci abbiamo cantato insieme "SAN LUCA" ma non solo. Il grande pubblico del tour 2025 vivrà momenti (per me) molto importanti - aggiunge Cesare nel post -. Come dico sempre non contano niente i numeri senza le biografie... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it