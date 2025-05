Cervia l’autista della ruspa denunciato e rilasciato | La tragedia era evitabile

La tragedia di Elisa Spadavecchia ha scosso la comunità, con Lerry Gnoli, l'autista della ruspa denunciato e rilasciato, che esprime il suo profondo rammarico. La nipote di un anziano investito tre anni fa, però, non riesce a trattenere la propria indignazione: “È assurdo che sia rimasto libero di rifarlo”. Un caso che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità nel trasporto pubblico.

Lerry Gnoli “è dispiaciutissimo” per la morte di Elisa Spadavecchia, assicura il suo avvocato. La rabbia della nipote dell’anziano che lui investì tre anni fa: “Assurdo sia rimasto libero di rifarlo”... 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cervia, l’autista della ruspa denunciato e rilasciato: “La tragedia era evitabile”

